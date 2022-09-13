Bayern Münih Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona maçı canlı yayın kanalı izle

Bayern Münih ile Barcelona Devler Ligi grup maçlarında sahneye çıkıyor. Zorlu maçı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Bayern Münih Barcelona maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Barcelona maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler şöyle;
Bayern Münih - Barcelona maçı 13 Eylül 2022 Salı günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH XI: Neuer, Upamecano, Pavard, Kimmich, Sane, Mane, Sabitzer, Davies, Hernandes, Müller, Musiala
BARCELONA XI: Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, O. Dembele, Pedri, Lewandowski, Christensen, Marcos A., Raphinha, Kounde, Gavi.
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya) ve Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere) ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya) maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN:
A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)
D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)
E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)
G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)
H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)