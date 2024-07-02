Bayrağı yağlı direkten böyle kaptı

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlandı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda geleneksel yüzme, çıpa çıkarma yarışları ile flyboard gösterileri gölgede 45 dereceye ulaşan sıcak nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Bayrağı yağlı direkten alma yarışması ve çıpa çıkarma yarışını ise Muhammet Resul Akkuş kazandı. Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ile vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı heyecanlı yarışmalara Antalyalılar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Yüzme, denize atılan çıpayı çıkarma yarışlarında yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. 500 metre yüzme yarışında Mevlüt Efe Güler birinci, Atakan Ercan ikinci, Berk Boz üçüncü oldu. Bayrağı yağlı direkten alma yarışması ve çıpa çıkarma yarışını ise Muhammet Resul Akkuş kazandı. Etkinlikler kapsamında yapılan flyboard gösterisi heyecanla izlendi. Su yüzeyinde gerçekleşen akrobatik hareketler izleyenleri büyüledi.