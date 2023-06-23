Haberler Yaşam Haberleri Bayram öncesi hayvan sevkiyatları hızlandı! Adana’ya 30 bin hayvan getirildi
Giriş Tarihi: 23.6.2023 13:44 Son Güncelleme: 23.6.2023 13:52

Bayram öncesi hayvan sevkiyatları hızlandı! Adana’ya 30 bin hayvan getirildi

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla kurbanlık satış yerleri de gerek hayvan sevkiyatı gerekse kurbanlık almak isteyen vatandaşların yoğunluğu bakımından hareketlenmeye başladı. Kurbanlık hayvan satıcılarının ve vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmeleri için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kurbanlık hayvan satış yerlerinde hem kontrol hem de denetim çalışmasını aralıksız yapıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bayram öncesi hayvan sevkiyatları hızlandı! Adana’ya 30 bin hayvan getirildi

Kurbanlık hayvan satıcıları ile görüşen ve hayvanları genel görünüş, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre inceleyen İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, il ve ilçe müdürlüğü ekiplerinin bayram sonuna kadar sahada kontrol ve denetimlerine devam edeceğini söyledi. Kurban satış yerlerine hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini ve son 3-4 günde satış yerlerinde hareketliliğin daha da artacağını kaydeden Tekin, şimdiye kadar Adana'ya dışarıdan 30 bin civarında hayvan girişi olduğunu bu sayının daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Kurban alacak vatandaşlara da uyarıda bulunan Tekin, "Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin kulağında takılı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız alacakları hayvanlarla ilgili tüm bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım Cebimde uygulamasını cep telefonlarına yükleyip kulak küpe numarasından sorgulayıp öğrenebilir. Vatandaşlarımız bayram süreci ve sonrasında gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler " şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu! İşte o anlar;
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
İmamoğlu’nun CHP’yle imtihanı
SON DAKİKA: MEB duyurdu! 2023 LGS sonuçları açıklandı | TIKLA-ÖĞREN
Ailenizden affımı istiyorum
İyi Parti'de bir istifa daha! Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram öncesi hayvan sevkiyatları hızlandı! Adana’ya 30 bin hayvan getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA