Bayram öncesi hayvan sevkiyatları hızlandı! Adana’ya 30 bin hayvan getirildi

Kurbanlık hayvan satıcıları ile görüşen ve hayvanları genel görünüş, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre inceleyen İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, il ve ilçe müdürlüğü ekiplerinin bayram sonuna kadar sahada kontrol ve denetimlerine devam edeceğini söyledi. Kurban satış yerlerine hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini ve son 3-4 günde satış yerlerinde hareketliliğin daha da artacağını kaydeden Tekin, şimdiye kadar Adana'ya dışarıdan 30 bin civarında hayvan girişi olduğunu bu sayının daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Kurban alacak vatandaşlara da uyarıda bulunan Tekin, "Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin kulağında takılı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız alacakları hayvanlarla ilgili tüm bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım Cebimde uygulamasını cep telefonlarına yükleyip kulak küpe numarasından sorgulayıp öğrenebilir. Vatandaşlarımız bayram süreci ve sonrasında gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler " şeklinde konuştu.