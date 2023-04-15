Bayram öncesi şehirlerarası otobüslere emniyet kemeri denetimi uygulandı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında şehirler arası otobüslere yönelik denetim yapıldı. Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı denetim sırasında, durdurulan otobüsler tek tek kontrol edilerek yolcu ve otobüs personeline broşür dağıtıldı. Otobüslerde bulunan multimedya ekranlarına yüklenen videolarla da bilgilendirme yapıldı. Otobüslerin; lastik takometreleri, emniyet kemerleri ve evrakları kontrol edildi. Ekipler yolcuları "Bu yolda size güveniyoruz, lütfen kemerinizi takın" diyerek emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

"EN AZINDAN KAZA ANINDA HAYAT KURTARIYOR"

Otobüs şoförleri denetimler sırasında emniyet kemerinin çok önemli olduğunu herhangi bir kaza ananda emniyet kemerlerinin hayat kurtardığını herkesin takmasını tavsiye ettiklerini söylediler.