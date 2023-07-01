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Giriş Tarihi: 1.7.2023 19:41

Bayram tatilinde İstanbul'da kalanlar soluğu orada aldı

9 günlük Kurban Bayram tatilinde İstanbul dışına çıkamayanlar, soluğu Şile'de aldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

DHA
Bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar soluğu orada aldı

Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların birçoğu memleketlerine ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Öte yandan sahillerde yaşanan yoğunluk ilçe merkezinde yansıdı. Merkezde de zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

İlçeye 24 saat içerisinde iki milyon araç girişi olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, vatandaşların güvenlikleri nedeniyle görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını ve plajları temiz bırakmalarını istedi.

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Bayram tatilinde İstanbul'da kalanlar soluğu orada aldı
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