Bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar soluğu orada aldı

Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların birçoğu memleketlerine ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Öte yandan sahillerde yaşanan yoğunluk ilçe merkezinde yansıdı. Merkezde de zaman zaman trafik durma noktasına geldi.