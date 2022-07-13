Bayram trafiği 6 can aldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarpıp şarampole devrildi. Cenazeye katılmak isteyenleri taşıyan otomobilde bulunan araç sürücüsü Muhammed Enes Korkmaz ile Fatma Korkmaz (82) olay yerinde, Raziye Korkmaz (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali K. (50) ve Selen B. (16) ise yaralandı.
Nevşehir'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu karayolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan H.G'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırıkkale'de 10 Temmuz'daki trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki motosikletli İsa U. hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.