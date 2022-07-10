Bayram geldi ve 9 günlük resmi tatil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Birçok kişi tatile giderken, hastane işleri olan vatandaşlar da bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunu yöneltti. Özellikle acil çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi soruları yöneltildi. Peki, bayramda hastaneler kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar!
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışmayacak. 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için 13'ünde tatil sona eriyor ve işlerinin başına geçiyorlar.
BAYRAMDA ACİL ÇALIŞIYOR MU?
Bayramda acil servisler 7/24 sürekli olarak açık olacak.
BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?
Hastanelerin acilleri çalışsa da poliklinikler, aile hekimleri ve sağlık ocakları çalışmayacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı