Bayram geldi ve 9 günlük resmi tatil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Birçok kişi tatile giderken, hastane işleri olan vatandaşlar da bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunu yöneltti. Özellikle acil çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi soruları yöneltildi. Peki, bayramda hastaneler kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar!