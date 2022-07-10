Haberler Yaşam Haberleri Hastaneler yarın açık mı? 11 Temmuz bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, ve acil çalışıyor mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:56 Son Güncelleme: 10.7.2022 10:56

Hastaneler yarın açık mı? 11 Temmuz bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, ve acil çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı geldi ve resmi tatil başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 9 gün resmi tatil ilan edildi. Böylece birçok kamu dairesi bir süre çalışmayacak. Vatandaşlar da bayramda hastaneler açık mı çalışıyor mu sorusunu yöneltiyor. Sağlık ocakları, acil ve poliklinikler vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Kurban bayramında hastaneler kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar!

Hastaneler yarın açık mı? 11 Temmuz bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, ve acil çalışıyor mu, kapalı mı?

Bayram geldi ve 9 günlük resmi tatil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Birçok kişi tatile giderken, hastane işleri olan vatandaşlar da bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunu yöneltti. Özellikle acil çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi soruları yöneltildi. Peki, bayramda hastaneler kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar!

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışmayacak. 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için 13'ünde tatil sona eriyor ve işlerinin başına geçiyorlar.

BAYRAMDA ACİL ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda acil servisler 7/24 sürekli olarak açık olacak.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Hastanelerin acilleri çalışsa da poliklinikler, aile hekimleri ve sağlık ocakları çalışmayacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hastaneler yarın açık mı? 11 Temmuz bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, ve acil çalışıyor mu, kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA