Bayramda kargolar açık mı sorusu soruluyor. Sürekli internetten alışveriş yapıyoruz ve pandemi ile birlikte bu gittikçe bağımlılık hale geldi. Birçok vatandaş artık sadece internet üzerinden alışveriş yapıyor. Bunun sonucunda kargo firmalarına bağımlı oluyoruz. Bu yüzden bayramda kargolar çalışıyor mu sorusu yöneltiliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar