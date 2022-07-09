Bayramda kargolar açık mı sorusu soruluyor. Sürekli internetten alışveriş yapıyoruz ve pandemi ile birlikte bu gittikçe bağımlılık hale geldi. Birçok vatandaş artık sadece internet üzerinden alışveriş yapıyor. Bunun sonucunda kargo firmalarına bağımlı oluyoruz. Bu yüzden bayramda kargolar çalışıyor mu sorusu yöneltiliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Geçtiğimiz bayramda birçok kargo firması, bayram tatilinde kuryelerini çalıştırmamıştı. Bu yıl da bazı kargo firmaları kendi inisiyatifleri doğrultusunda kararlarını verecekler.
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayılmakta. Resmi tatilde çalışan işçiler ek mesai almaktalar. Bayram tatili süresince birçok kargo firması çalışmayacak.
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Bayram tatilinde Yurtiçi, MNG, ARAS, Sürat kargo çalışmayacak.