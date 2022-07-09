Haberler Yaşam Haberleri Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, YURTİÇİ, ARAS, SÜRAT 9-12 Temmuz bayramda kargolar açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 10:40 Son Güncelleme: 9.7.2022 10:40

Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, YURTİÇİ, ARAS, SÜRAT 9-12 Temmuz bayramda kargolar açık mı kapalı mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu sorusu birçok vatandaş tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Özellikle alışverişlerimizi sürekli internetten yaptığımız bu dönemde birçok vatandaş bu soruya cevap arıyor. 9-12 Temmuz arası kargolar açık mı kapalı mı sorusunun cevabını vatandaşlar arıyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü cumartesine denk geliyor ve salı günü gecesine kadar sürüyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar

Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, YURTİÇİ, ARAS, SÜRAT 9-12 Temmuz bayramda kargolar açık mı kapalı mı?

Bayramda kargolar açık mı sorusu soruluyor. Sürekli internetten alışveriş yapıyoruz ve pandemi ile birlikte bu gittikçe bağımlılık hale geldi. Birçok vatandaş artık sadece internet üzerinden alışveriş yapıyor. Bunun sonucunda kargo firmalarına bağımlı oluyoruz. Bu yüzden bayramda kargolar çalışıyor mu sorusu yöneltiliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramda birçok kargo firması, bayram tatilinde kuryelerini çalıştırmamıştı. Bu yıl da bazı kargo firmaları kendi inisiyatifleri doğrultusunda kararlarını verecekler.

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Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayılmakta. Resmi tatilde çalışan işçiler ek mesai almaktalar. Bayram tatili süresince birçok kargo firması çalışmayacak.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bayram tatilinde Yurtiçi, MNG, ARAS, Sürat kargo çalışmayacak.

KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Kargolar, 13 Temmuz günü çalışmaya başlayacak. 9 gün boyunca tatil değil; kurban bayramı bittiği gün izinleri de bitmiş olacak.

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Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, YURTİÇİ, ARAS, SÜRAT 9-12 Temmuz bayramda kargolar açık mı kapalı mı?
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