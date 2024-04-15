Bayramı zehir oldu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Aziz Duran Parkı bölgesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 15 yaşındaki Eyüpcan Kurt, kendisi ve arkadaşlarından sigara isteyen bir gruba sigara kullanmadığı yanıtını verince önce darp edildi ardından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurt, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuk, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri saldırgan U.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Oğlunun bıçaklanması sonrasında durumu öğrenerek hastaneye giden baba Davud Kurt, bayram günlerinin adeta zehir olduğunu belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Baba Kurt, "Bayramın birinci günü akşam saat 19.00-20.00 arasında olan olayda oğlumuz bayram gezisi dönüşünde Aziz Duran Parkı'ndan evimizin bulunduğu Sapanca ilçesine giden otobüs duraklarına giderken bir grup tarafından saldırıya uğradı. Oğlumla beraber 4 kişi olan arkadaşlarından ikisi kaçıyor oğlumu ve diğer bir arkadaşını darp ediyorlar ve bıçakla yaralanıyor. Bayramımız zehir oldu. Hastane süreci başladı lakin çocuğumuz açısından hem psikolojik hem de fiziki olarak çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Benim oğlum evde çok fazla dışarı çıkan biri değil sosyal olsun aktifleşsin diye biz dışarı çıkması için teşvik ederdik her zaman ve bu gün itibariyle biz çocuğumuzu nasıl dışarı salacağız, nasıl ona çıkıp gezmesini söyleyebileceğiz. Kalıcı bir sorun olacak mı yoksa olmayacak mı bunu süreç içerisinde göreceğiz çünkü bıçak yarası baya derin. Bu saldırıyı yapan 8 kişi bunların eline bıçağı verip sokağa, caddeye kimler salar, nasıl salar, nasıl bir vicdan bilmiyorum. Biz çocuğumuz evde bıçakla ekmek keserken bile rahatsız oluruz fakat bir başkasının çocuğu elindeki bıçakla insan kesiyor" dedi. İHA