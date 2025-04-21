Bayramın sahiplerinin 23 Nisan coşkusu

30 farklı ülkeden çocuklar Anıtkabir ve TRT'yi ziyaret etti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve 30 farklı ülkeden çocuklar, bu yıl 47'ncisi düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde ziyarette bulundukları Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu. Çocuklar ve Sobacı, Anıtkabir ziyaretinin ardından TRT Genel Müdürlüğü'ne geçti. Burada çocuklara hediye veren Sobacı, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 47 yıldır farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan binlerce çocuğu bir araya getirdiklerini söyledi. Çocuklar etkinlik boyunca doyasıya eğlendi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.