Bayrampaşa Hali’nde ele geçirilen 5 ton kaçak midye denize bırakıldı!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi.