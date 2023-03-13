Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:37 Son Güncelleme: 13.3.2023 16:50

Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin odasında alçı tavanının bir kısmı çöktü. Odadaki iki çocuk yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa’da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki çocuk odada oyun oynadığı sırada alçı tavanın bir kısmı çocukların üzerine düştü. Çocukların çığlıkları duyan anne, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Serkan Karagül, "Kiracı beni aradı. Çocukların kafasına bir şeyler düştüğünü söyledi. Çocuklardan birinin eli diğerinin de ayağında kanama vardı biraz da kafasından şişlik vardı. Üstü açık olduğundan nem almış ve çökme olmuş" dedi. Belediye ekipleri binada inceleme başlattı.

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Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı
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