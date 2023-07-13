Bayrampaşa’da kan donduran cinayet: Öldürdüğü genci parçalayıp dondurucuya koydu

İstanbul Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hızla olay yerine giden ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı. Evdeki dondurucuda 6 parçaya bölünmüş bir erkek cesedi bulundu.Vahşet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimlik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar'a (19) ait olduğu ortaya çıktı.Katil zanlısı Hakan Ö. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve "Önceden Muhammed'in babasının iş yerinde çalışıyordum. Muhammed ile 3 gün önce (Pazartesi günü) yemek için buluştuk, daha sonra da Bayrampaşa'da oturduğum eve geçtik. Sohbet ederken eski konular açıldı ve tartıştık. Onu boğarak öldürdüm" dediği öne sürüldü. Zanlı bugün adliyeye sevk edilecek.