Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’da kan donduran cinayet: Öldürdüğü genci parçalayıp dondurucuya koydu
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Bayrampaşa’da kan donduran cinayet: Öldürdüğü genci parçalayıp dondurucuya koydu

Bayrampaşa’da bir evdeki dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin, yazar Mustafa Kasadar’ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’a ait olduğu ortaya çıktı. Yakalanan katil zanlısı Hakan Ö., cinayeti itiraf etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayrampaşa’da kan donduran cinayet: Öldürdüğü genci parçalayıp dondurucuya koydu
İstanbul Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hızla olay yerine giden ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı. Evdeki dondurucuda 6 parçaya bölünmüş bir erkek cesedi bulundu.


Muhammed Nuh Kasadar


BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Vahşet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimlik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar'a (19) ait olduğu ortaya çıktı.




Katil zanlısı Hakan Ö. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve "Önceden Muhammed'in babasının iş yerinde çalışıyordum. Muhammed ile 3 gün önce (Pazartesi günü) yemek için buluştuk, daha sonra da Bayrampaşa'da oturduğum eve geçtik. Sohbet ederken eski konular açıldı ve tartıştık. Onu boğarak öldürdüm" dediği öne sürüldü. Zanlı bugün adliyeye sevk edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa’da kan donduran cinayet: Öldürdüğü genci parçalayıp dondurucuya koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA