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Giriş Tarihi: 5.8.2023

BBC: Gazetecilere ders niteliğinde

BBC: Gazetecilere ders niteliğinde
Elisabeth holmes'un yükselişinde de foyasının ortaya çıkmasında da medyanın rolü büyük oldu. Dolandırıcılığı ortaya çıkaran Wall Street Journal gazetesinden John Carreyrou, 2019'da New York Times'a transfer oldu. Ancak Theranos skandalını ortaya çıkaran araştırmacı gazeteciliğin başarısı konuşulurken bir yandan da Holmes'un hiçbir araştırma yapılmadan dünyanın en saygın dergilerine kapak olması da tartışılmaya başlandı.



Nitekim türbülans davasının başrolündeki Çiğdem İ. de aylarca medyada icadıyla adından söz ettirdi. BBC'deki Lucy Bailey imzalı makalede "Holmes ve Theranos'un başından beri medyada yer alması, bilimsel yönü olan hikâyeleri haberleştirmesi istenen ya da buna karar veren herkes için gerçekten bir ders olmalı. Kısmen kimse teyit için uğraşmamış. Basın bültenleri olduğu gibi yayımlanmamalı. Ele alınan konu bağımsız uzmanlara teyit ettirilmeli" değerlendirmesi yapılmıştı.

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BBC: Gazetecilere ders niteliğinde
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