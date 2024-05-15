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Giriş Tarihi: 16.5.2024

‘Bebeğimi boş yere 1 ay kuvözde tuttular’

‘Bebeğimi boş yere 1 ay kuvözde tuttular’
İSTANBUL ve Tekirdağ'da geçen ay düzenlenen operasyonda, bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servislerine nakledip usulsüzlük yaparak SGK'dan haksız kazanç sağladığı öne sürülen ve aralarında 14 doktor, 17 hemşire ve 8 sağlık çalışanının olduğu 300 kişilik şebeke operasyonla çökertilmişti. Bebeğinin 1 ay boyunca hastanede tutulduğunu ve sorumlulardan şikâyetçi olduğunu belirten Rabia Aydın Özkan (27) "Bebeğimi 1 ay kuvözde tuttular. Bebeğimize ne yaptıklarını bilmeden beklemek zorunda kaldık. Kuvözden çıktığında raporları inceledik. Sadece radyolojik görüntüleme yapmışlar" dedi.

Aslı TOPRAK-Ceyda TAYLAN/SABAH
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‘Bebeğimi boş yere 1 ay kuvözde tuttular’
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