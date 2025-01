Bebeğine süt götürüyordu

Bursa'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bilal Keskin, 5 gün önce baba oldu. Keskin, önceki sabah özel bir hastanede dünyaya gelen ve halen müşahede altında tutulan bebeğine anne sütü götürmek üzere yola çıktı. Ancak, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarında kontrolünü kaybettiği otomobiliyle beton elektrik direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi, Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından, memleketi Giresun'un Güce ilçesine gönderildi.Kapadokya'dan Antalya'ya giden Koreli turistleri taşıyan minibüs, Konya Antalya karayolundaki Akçabelen Kavşağında, Eyüp Eyi'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı. Eyi olay yerinde, oğlu Mehmet Eyi ise kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobilde bulunan Ferhat Türksoy ile minibüsteki turistler Chanyu Yun, Subın Lee, Wolsuk Lee, Sungjo Yun, Shin Yun ve Heawon Yun ise yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan turistlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kullandığı hafif ticari araçla Elif Su Uludağ Caddesi'ne ters yönden giren İbrahim K., karşıdan gelen Emre Can'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Takla atan Can'ın aracı, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Emre Can (23), araçta sıkışarak ölürken, İbrahim K. ve yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza haberini alınca olay yerine gelen Can ailesi, Emre Can'ın öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldu.Sakarya'da, Anadolu Otoyolunun Arifiye geçinde bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Jandarma, parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Akyazı ilçesinde ise ters yöne girince otoombille çarpışan bisikletin sürücüsü Yusuf Sülüncü (80) öldü. Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkınca refüje çarpıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Can Dikme ölürken, Ali Rıza Öztürk ise yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü M.S.Ö. (18) öldü.