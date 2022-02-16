Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı!

Korkunç olay Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre henüz 20 günlükken rahatsızlandığı için hastaneye götürülen Yağmur bebeğin vücudunda kemik kırıkları ve sigara yanıklarına benzeyen yaralar bulundu. Küçük Yağmur 4 ay süren tedavinin ardından vefat etti. Polis olayın ardından anne ve babayı gözaltına aldı. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

"UYANDIĞIMDA BEBEĞİMİN ÜZERİNE ÇIKTIĞIMI FARK ETTİM"

Hakimlikte ifadesi alınan anne Merve Ö. küçükken kendi babasından şiddet gördüğünü belirterek " 6 yaşımda başlayan fiziksel şiddet, evlendiğim 18 yaşıma kadar devam etti. Yağmur benim ilk çocuğum. Gördüğüm şiddet nedeniyle 2 senedir psikolojik şiddet görmekteyim. Bebeğime kasten şiddet göstermem söz konusu değildir. Suçlamayı reddediyorum. Ancak bir gün uyandığımda yanlışlıkla bebeğimin üzerine çıktığımı fark ettim. Daha sonra bebeğimi emzirmeye başladım. Bebek emmek istemeyince eşimle birlikte hastaneye götürdük. Ben ve eşim kesinlikle Yağmur'a zarar vermedik" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

Baba Tekin Ö. ise eşinin ilaçlarını düzenli olarak kullandığını ve bebeklerine zarar vermediklerini belirtti.



ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne Merve Ö. "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli baba için ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.