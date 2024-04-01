Bebeğini öldürüp eşini yaraladı

Van'ın Çaldıran ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Jandarma Uzman Çavuş Y.E.A., önce 4 aylık olan bebeği Asel İnci A.'yı tabancayla vurdu, daha sonra da eşi E.C.A.'yı (22) yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bebek hayatını kaybederken, yaralılar Van'a sevk edildi. 4 aylık bebek Asel İnci A.'nın cenazesinin de yakınları tarafından Samsun'a götürüleceği belirtildi.