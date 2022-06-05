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Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:14 Son Güncelleme: 5.6.2022 12:15

Bebek arabasından cüzdanı çalınca harekete geçtiler… Suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bebek arabasından cüzdanı çalınca harekete geçtiler… Suçüstü yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de bir pazarda bebek arabasından cüzdan çalan yankesici; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı olan Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir pazarda bir yankesicilik şüphelisini fiziki olarak takibe aldı. "Yankesicilik" suçlarından çok sayıda suç kaydı olan Y.A.'nın elinde taşıdığı boş sarı renkli bir poşetle bir bebek arabasına yaklaştığı ve bebek arabasında bulunan cüzdanı poşete koyarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı tespit edildi.

Bebek arabasından cüzdanı çalınca harekete geçtiler! Suçüstü yakalandı | Video

Y.A., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı cüzdan ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi. "Hırsızlık" suçundan aranma kaydı olduğu ortaya çıkan ve kasten yaralama, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma ile açıktan hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 13 suç kaydı bulunan Y.A. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Yankesicilik" suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bebek arabasından cüzdanı çalınca harekete geçtiler… Suçüstü yakalandı
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