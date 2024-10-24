Bebek ölürken hastanede olmayan doktora tavsiye: ‘Evi su bastı’ dersiniz bozuntuya vermeyin

Yenidoğan çetesinde yer alan ve İstanbul Bağcılar Medilife Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olan Çağla Durmuş'un yaptığı vicdansızlıklar telefon görüşmelerinde bir bir ortaya çıktı.Kırçiçek bebek öldüğü saatlerde hastanede olmadığı tespit edilen doktor Dursun Eryılmaz'a, Çağla Durmuş, "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dedi.Denetimlerle ilgili Durmuş'un, "Orda bir şey bırakma diyorum... Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan. Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği ortaya çıktı.Örgüt yöneticilerinden İlker Gönen'den aldığı talimatla Durmuş'un, Karakoç bebeğin ölüm sebebini ve SGK'ya fatura edilecek raporu değiştirdiği öğrenildi.Okutucu bebeğin bakımını ihmal ederek bebeğin göz rahatsızlığıyla ilgili tedavisini zamanında yapmadığı tespit edildi.Entübe edilmemiş Duru bebeği, entübe gösterdiler: "Ölenler arasından patlak verebilecek tek dosya Duru'nun dosyası. Çünkü temmuzdan önce bölünmüş dosya. Komple ayın başından itibaren aldıkları için Duru geldiğinde entübe değildi biliyorsunuz ama entübe gösterdik biz. Çarşafları uyumlu değil onda patlayabiliriz."Karakoç bebeğin hayata dönme ihtimali olduğu ama süreci kaçırdıkları belirlendi: "Hocam Karakoç ex şu anda, kalp atılması 80, saturasyon 30 ama 80'inde adrenalin ile yani. Birazdan ex kabul ederiz. Öleceği belliydi ama şey aspire etmiş, onun dönebilme sürecini kaybetmişiz biz, ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim" dedi.