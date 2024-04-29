Bebekle Uçak Yolculuğu Nasıl Yapılır? Bebekler Uçağa Binerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebekler uçak yolculuklarında zaman zaman sıkılabilir ya da kendini rahatsız hissedebilir. Böyle durumlarda ebeveynler birtakım konulara dikkat ederek gerekli önlemi alabilirler. Bebeklerle uçak yolculuğu yapmak zor gibi görünse de bebeğin isteklerini anlayabilen anne ve babalar bu durumu kolayca aşabilirler. Bebekle uçak yolculuğu nasıl yapılır, uçağa binerken nelere dikkat edilmeli sorularının yanıtları her seyahat öncesi dikkate alınmalıdır.

Bebekle Uçak Yolculuğu Nasıl Yapılır?

Bebeklerle uçak yolculuğu yapmak her ebeveyni düşündüren konular arasında yer alır. İnsan hayatının en önemli varlıkları olan bebekler ile uçak yolculuğu sırasında uygun koşullar sağlanmadığı taktirde seyahat zorlayıcı olabilir. Hem ebeveynler hem de diğer yolculular bu durumdan oldukça rahatsızlık duyabilirler. Bununla birlikte en çok endişe duyulan konulardan birisi de bebeğin uçak yolculuğuna uygun olup olmadığıdır. Böyle durumlarda bebeklerin uçak yolculuğuna çıkmasında pediatri uzmanları herhangi bir sakınca görmezler. Üstelik tahmin edilenden daha küçük yaşlarda da uçağa binebilirler.

Bebekler doğumdan sonraki ilk 48 saat içerisinde uçağa bindirilmemelidir. 2-8 gün arasında yeni doğan bebeklerin uçağa binmesinde ise bir sakınca görülmemektedir. Sağlık raporu bulunduğu taktirde havayolu seyahatine kolayca çıkabilirler. Bebekler doğumdan sonraki 8 gün içerisinde ebeveynin kucağında uçağa binebilmektedir. Birçok firma 0- 2 yaş bebeklerin seyahatini kabul etmektedir.

Bebekler Uçağa Binmeden Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Minik bebekleri ile seyahat etmek isteyen ebeveynlerin mutlaka bilmesi gereken uçuş kuralları bulunur. Bu kuralları ise şu şekilde sıralamak mümkün olur:

Bebek yolcular, doğdukları ilk 48 saat süre içerisinde uçuşlara kabul edilmemektedirler.

2- 7 gün arasında olan bebeklerin yalnızca uçak ile seyahat etmelerinde sakınca olmadığını gösteren bir doktor raporu bulunmalıdır.

Minik yolcular için bebek bileti satın alınmalıdır. Bunun yanında bebeklerin ayrı bir koltuk hakkı yoktur. Talep edilebilirse koltuk alınabilir.

Uçak içerisinde kabinlerin tamamında bebekler seyahat edebilirler.

Ancak yetişkin kucağında ilave kemer ile seyahat etmelerine izin vardır.

Bir yetişkin yalnızca bir bebeğe refakat etme imkanına sahiptir.

Bebeklerle uçak yolculuklarına çıkmayı düşünen ebeveynlerin aynı zamanda koltuk seçimlerine de gereken önemi vermeleri gerekir. Yavrularınız için koltuk rezervasyonu yaptırmayı düşünüyorsanız cam kenarı tercih edilebilir. Bebekler yolculuk süresince kucakta olacak ise cam kenarı hem bebek hem de ebeveyn için daha konforludur. Bu koltuklar hem korunaklı hem de sabit bir alan yaratır. Aynı zamanda gökyüzünü izleyerek sakinleşmesini de sağlayabilir.