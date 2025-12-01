Bedelli askerlik 2026 başvuru takvimi: Bedelli askerlik yerleri ile celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

2026 bedelli askerlik başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceği duyurulmuş, sevk dönemlerine ilişkin detayların ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden ilan edileceği açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuyla incelenirken 2026 başvuru takvimi ile MSB celp ve sevk tarihleri mercek altına alınıyor.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK
2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Yoklamasını yaptırmayan yükümlüler için "Askerliğe Elverişlidir" sağlık raporu zorunlu tutuluyor.
Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak.
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ya da bakaya olmayan adaylar için 280.850,64 TL olarak açıklandı. Bu tutarın en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yatırılması gerekiyor.
Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan yükümlüler ise belirlenen bedelin yanında her gecikmiş ay için 4.095,74 TL ek ücret ödemekle yükümlü olacak. Ek bedelin hesaplaması askerlik şubeleri tarafından yapılarak yükümlülere bildirilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1. Yoklama işlemi
Adayların ilk olarak sağlık muayenelerini tamamlayıp "Askerliğe Elverişlidir" raporu almaları gerekiyor.
2. E-Devlet başvurusu
Bedelli askerlik tercih işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
3. Ücret ödemesi
Ödeme belirtilen bankalara veya mali idarelere yatırıldıktan sonra başvuru sistemde aktif hale geliyor.
4. Son kontrol
Adayların tüm işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.