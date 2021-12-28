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Giriş Tarihi: 28.12.2021 23:23 Son Güncelleme: 28.12.2021 23:24

Beef Wellington tarifi: MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Beef Wellington tarifi: MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Beef Wellington’ı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Beef Wellington tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Beef Wellington'ı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

BEEF WELLİNGTON NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELERİ

  • İstiridye mantarı
  • Şitake mantarı
  • Kestane mantarı
  • Porçini mantarı
  • Taze kekik
  • Biberiye
  • Tereyağ
  • Kol bonfile
  • Dijon Hardal (tanesiz)
  • Milföy hamuru
  • Maldon
  • Worchestire sos
  • Sarımsak
  • Ispanak
  • Et suyu
  • Yumurta
  • Pastırma

BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

Milföy hamurlarını bonfilenizden büyük olacak şekilde açınız. Açmış olduğunuz milföy hamurunun üstüne 1 kat dilimli pastırma sonra diziniz. Yapmış olduğumuz mantar duxelle i seriniz ve üzerine blench yaptığımız ıspanakları seriniz. Tam ortasına denk gelecek şekilde dinlendirdiğimiz etimizi yerleştiriniz. Daha sonra streç yardımı ile etinizi sarınız. Üzerlerine kalan milföy hamurlarından örgü yapınız ve beef wallingtonunuzun üzerini zevkinize göre süsleyiniz. Bir mutfak fırçası yardımıyla yumurta sarılarını beef wallingtonunuzun üzerine sürünüz. Üstüne maldon tuz ekleyerek 180 derecelik fırınınızda 35 dakika kadar pişiriniz. Pişirme işleminiz bittikten sonra 12 dakika kadar yemeğinizi dinlendiriniz.

KAYNAK: acunn.com

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Beef Wellington tarifi: MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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