Beef Wellington tarifi: MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Beef Wellington'ı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

BEEF WELLİNGTON NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELERİ

İstiridye mantarı

Şitake mantarı

Kestane mantarı

Porçini mantarı

Taze kekik

Biberiye

Tereyağ

Kol bonfile

Dijon Hardal (tanesiz)

Milföy hamuru

Maldon

Worchestire sos

Sarımsak

Ispanak

Et suyu

Yumurta

Pastırma

BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

Milföy hamurlarını bonfilenizden büyük olacak şekilde açınız. Açmış olduğunuz milföy hamurunun üstüne 1 kat dilimli pastırma sonra diziniz. Yapmış olduğumuz mantar duxelle i seriniz ve üzerine blench yaptığımız ıspanakları seriniz. Tam ortasına denk gelecek şekilde dinlendirdiğimiz etimizi yerleştiriniz. Daha sonra streç yardımı ile etinizi sarınız. Üzerlerine kalan milföy hamurlarından örgü yapınız ve beef wallingtonunuzun üzerini zevkinize göre süsleyiniz. Bir mutfak fırçası yardımıyla yumurta sarılarını beef wallingtonunuzun üzerine sürünüz. Üstüne maldon tuz ekleyerek 180 derecelik fırınınızda 35 dakika kadar pişiriniz. Pişirme işleminiz bittikten sonra 12 dakika kadar yemeğinizi dinlendiriniz.

KAYNAK: acunn.com