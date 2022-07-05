Bekçilik sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek. Temmuz ayında yapılacak olan sınav öncesinde bekçilik sınavı giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor. Binlerce kişinin katılacağı bekçi alımı sınav yerleri e-Devlet ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki; Bekçi alımı sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte bekçilik sınavı tarihi ile giriş yerleri bilgisi.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru
Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
TOPLAM: 100 soru