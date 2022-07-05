Haberler Yaşam Haberleri Bekçilik sınavına sayılı günler kaldı! EGM PA Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 22:11

Bekçilik sınavına sayılı günler kaldı! EGM PA Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Bekçilik sınavına sayılı günler kaldı! EGM PA Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı Temmuz ayında yapılacak. Binlerce adayın katılacağı bekçi alımı sınavının yapılacağı tarih ile iller Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Aynı zamanda bekçilik sınavı giriş belgesinin yayınlanacağı tarih de belli oldu. Peki; bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, hangi illerde? İşte bekçilik sınav yerleri ile tarihlerine yönelik bilgiler.

Bekçilik sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek. Temmuz ayında yapılacak olan sınav öncesinde bekçilik sınavı giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor. Binlerce kişinin katılacağı bekçi alımı sınav yerleri e-Devlet ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki; Bekçi alımı sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte bekçilik sınavı tarihi ile giriş yerleri bilgisi.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

TOPLAM: 100 soru

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik sınavına sayılı günler kaldı! EGM PA Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA