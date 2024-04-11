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Giriş Tarihi: 11.4.2024 23:03 Son Güncelleme: 11.4.2024 23:24

Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı

Toplam 58 suç kaydı olan iki kişiden biri, üst araması yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ne ateş açtı. Bir bekçi yaralandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı

İstanbul'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri; Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu. İkili GBT kontrolüne alındı. C.G.'nin 19'u "Kasten Yaralama" olmak üzere toplamda 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. E.B. isimli kişinin ise toplamda sekiz suç kaydı olduğu tespit edildi.

Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2'si de tutuklandı

Bekçiler üst araması yapacakları esnada E.B., mukavemet göstererek belindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Bir bekçi sol bacağından yaralandı. İkili, suç unsuru tabancayla olay yerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklandı.

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Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı
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