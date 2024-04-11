İstanbul'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri; Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu. İkili GBT kontrolüne alındı. C.G.'nin 19'u "Kasten Yaralama" olmak üzere toplamda 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. E.B. isimli kişinin ise toplamda sekiz suç kaydı olduğu tespit edildi.

Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2'si de tutuklandı

Bekçiler üst araması yapacakları esnada E.B., mukavemet göstererek belindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Bir bekçi sol bacağından yaralandı. İkili, suç unsuru tabancayla olay yerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklandı.