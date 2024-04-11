Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı

Toplam 58 suç kaydı olan iki kişiden biri, üst araması yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ne ateş açtı. Bir bekçi yaralandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.