Video Haber Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı
Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı

Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı

11.04.2024 | 23:17

Toplam 58 suç kaydı olan iki kişiden biri, üst araması yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ne ateş açtı. Bir bekçi yaralandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

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