Haberler Yaşam Haberleri Bekçiyi şehit edenler tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 18:20 Son Güncelleme: 23.8.2022 18:24

Bekçiyi şehit edenler tutuklandı

İstanbul, Şişli, Kuştepe Mahalles'inde gece geç saate kadar devam eden düğün ihbarına giden bekçiler ile düğün sahipleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda bekçi Oltan Koca şehit olurken 8 bekçi 2’si polis memuru 10 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bekçiyi şehit edenler tutuklandı

Kuştepe'de geçtiğimiz hafta sonu gece geç saatlere kadar süren düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçiler düğünün sonlandırılması için uyarıda bulundu. Düğüne katılanlar ise bekçilere saldırdı. Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Oltan Koca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda 2 bekçi de hafif yaralandı. Bekçilere saldıran 8 kişi gözaltına alındı. Bekçi Oltan Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Koca'nın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketinde toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelileri tek tek tespit etti. İlk olarak ihbara giden bekçilere küfür edip saldıran Ali K., Okan K. Özkan K., Gürkan K. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise Polat B., Onur B., Can B. ve Sezer B. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 8 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT yasası son dakika haberleri: Bakan Bilgin'den Türkiye modeli açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
KYK başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçiyi şehit edenler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA