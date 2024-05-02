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Giriş Tarihi: 2.5.2024 11:59 Son Güncelleme: 2.5.2024 13:38

Belediye binasını yakmak istedi  “Ben yandım belediye de yansın“

Batman Belediyesi mesaiye ilginç bir eylemle başladı. Evinin onarılması için daha önce Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ile görüşen M.Ş.B, talebine karşılık bulamayınca “ben yandım belediyede yansın” diyerek belediye hizmet binasını yakmak istedi.

SABAH
Belediye binasını yakmak istedi  “Ben yandım belediye de yansın“

Geçtiğimiz dönemlerde Batman Belediyesi tarafından maddi durumu kötü olduğu gerekçesiyle M.Ş.B.'ye ev yapımına başlanmıştı. Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde 1210 Sokak'ta bitme aşamasında olan eve dadanan madde bağımlısı hırsızlar evin kapı, elektrik tesisatı ve musluklarını çalarak aileye büyük mağduriyet yaşatmıştı. Evin eksikliklerinin tekrar belediye tarafından giderilmesini isteyen M.Ş.B. Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ile yaptığı görüşmenin olumsuz geçmesi nedeniyle benzin bidonu alarak belediye hizmet binası önüne gitti.

"BEN YANDIM BELEDİYE DE YANSIN"

Belediye hizmet binası başkanlık makamı girişine gelen M.Ş.B. benzin dolu bidonu kendi üzerine dökerken "ben yandım belediyede yansın" diyerek bağırdı. Belediye güvenlikçileri ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle M.Ş.B'nin intihar girişimi önlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ş.B'i gözaltına aldı.

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Belediye binasını yakmak istedi  “Ben yandım belediye de yansın“
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