Belediye çalışanından 14 yaşındaki çocuğa taciz

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını gönderip taciz ettiği iddia edildi. Çocuğun annesi Y.D., CHP'li Kırşehir Belediyesi önünde eylem yaparak "Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Belediyede çalışan bu adam oğluma tacizde bulundu" diyerek isyan etti. Aile, M.Z. isimli şüpheliden şikâyetçi olurken, belediye ise anne hakkında "kamu birimini meşgul etmek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan M.Z., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.