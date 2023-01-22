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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Belediye memurları için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

ERTAN GÜRCANER
Belediye memurları için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
İzmir Bergama Belediyesi'nde çalışan memurların aylıklarına ilave olarak verilecek olan Sosyal Denge ücreti protokolü düzenlenen törenle imzalandı. En düşük memur maaşı imzalanan protokolle 16 bin 308 liraya yükselmiş oldu.



Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Cemil Ferah, BEMBİR- SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İzmir İl Başkanı Veli Yüceer ve belediye memur çalışanları katıldı. İmzalanan "Sosyal Denge Toplu İş Sözleşmesi" protokolü ile Bergama Belediyesi memur çalışanlarına yüzde 120 oranından aylık ücretlerine ilave 4 bin 164 lira Sosyal Denge Sözleşmesi uygulanmasına karar verildi. Böylece en düşük memur maaşı 16 bin 308 lira olarak belirlendi.



Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, üreten, layıkıyla görevini yapan belediye çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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Belediye memurları için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
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