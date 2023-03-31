Belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 5 yaralı!

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Kent Meydanı istikametinden Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne seyreden, Nuh Uğur Sayın idaresindeki 16 JJK 26 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak önce yolun kenarındaki bariyerlere ardından da üst geçidin yürüyen merdivenine çarptı. Otobüste yolcu olarak bulunan Semra Çavdar, İbrahim Uysal, Şule Canpolat, İbrahim Kınık ve Emine Aydın, çarpmanın şiddetiyle koltuklardan düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsünün ifadesine başvuruldu.