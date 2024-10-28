Belediyeden Karaburun’a Arnavutköy Kahvecisi

Arnavutköy Belediyesi, ilçede sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla başlattığı Arnavutköy Kahvecisi projesinin ilk şubesini Karaburun'da hizmete açtı. Törene Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı, Yahya Çelik ve Seda Gören Bölük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tesisin aynı zamanda bir dostluk merkezi olacağını vurgulayan Candaroğlu, "Arnavutköy'ü hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme yolunda, sosyal yaşamı destekleyen projelerimize devam ediyoruz. Bu güzel atmosferi herkesin deneyimlemesini istiyoruz" dedi. Candaroğlu, kahvecinin Arnavutköy'de sosyal hayatın canlanmasına katkı sunacağını belirtti. Tesis vatandaşlardan da tam not aldı.