Belediyenin ihmali İbrahim’in sonu oldu

İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından 30 Ağustos'ta düzenlenen Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İbrahim Burgaz'ın (18) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporuna SABAH ulaştı. 4 kişinin tutuklandığı soruşturmada bilirkişi heyeti ihmalleri tek tek sıraladı.Rapora göre, stantlarda elektrik tesisatının projesi bulunmadığı ve elektrik tesisatlarının mühendis gözetiminde yapılmadığı belirlendi. Elektrik tesisatını yapan Ali Şimşek ve Orhan Aydın'ın elektrik işleri ile ilgili herhangi bir mesleki eğitim belgesinin olmadığı tespit edildi. Belediyenin elektrik tesisatının yapımını üstlenen firma ile aralarında herhangi bir yazılı sözleşmenin de olmadığı ortaya çıktı. Raporda, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından elektrik tesisatının kontrol ettirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin, elektrik tesisatını yapan firmalara bildirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nün de yaşanan ölümde ihmali bulunduğuna vurgu yapıldı.