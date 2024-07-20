Belek’te 5 yıldızlı otelde klima protestosu.. Çözüm bulamayınca çileden çıktı

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otel, ilginç bir protestoya sahne oldu. Cenk Bilge isimli bir tatilci, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi.
Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde ilginç bir protestoya imza attı. Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.
''ÇÖZÜM BULAMADIM'
Cenk Bilge otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü söyledi. Kendisinin ise 20 saattir yetkili birisiyle konuşmak istediğimi de belirten Bilge, "20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm.
Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz." dedi. Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen 2 kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, onlara da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Binlerce geri dönüş alan Cenk Bilge, olayın sonrasını sosyal medya hesabından, "Bakanlık yetkilisi 3 kişi gece 00.30'da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur." paylaşımı yaptı. Otel yetkilileri sorunun çözüldüğünü kaydetti.