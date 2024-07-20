Belek’te 5 yıldızlı otelde klima protestosu.. Çözüm bulamayınca çileden çıktı

''ÇÖZÜM BULAMADIM'

Cenk Bilge otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü söyledi. Kendisinin ise 20 saattir yetkili birisiyle konuşmak istediğimi de belirten Bilge, "20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm.