‘Ben’ deyip geçmeyin

Son yıllarda sosyal medyada giderek artan sayıda "ben silme", "ben temizliği", "izsiz acısız ben silme", "buharlaştırma ile ben silme" gibi reklamlar yapılıyor. Antalya'da düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, "Benlerle ilişkili kansere melanom adı veriliyor. Melanom çocuklar dahil her yaşta görülebilen ve oldukça ölümcül seyreden bir kanser. Türkiye'de cilt kanseri riski artıyor. Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür olan 'melanom'un erken tespit edilememesi durumunda hızla yayılıp ölümlere sebep oluyor. Vücuttaki benlerin büyüyüp büyümediği mutlaka takip edilmeli.Burada tek tedavi yöntemi, lezyonun genişletilerek çıkarılması" bilgisini verdi. Kanserin erken dönemde tespiti ve doğru tanı için benlerin deneyimli dermatoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Akay, "Açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın cilt tipi olanlar, omuzlarında, yüzünde çillenme bulunanlar, özellikle 18 yaşına kadar en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı olanlar risk grubunda yer alıyor. Ayrıca aile hikâyesi, birtakım genetik hastalıklar da riski artıran faktörler. Benlerin çıkarılması ancak cerrahi ile olur. Lazer, dondurma, yakma gibi yöntemler dermatoloji uzmanı onayı olmadan uygun değil. Benlere işlem yapacak hekim, bunları göz önünde bulundurmak zorunda. Aksi takdirde hekim 'kanserli ben'e yapılmaması gereken bir işlemi yanlışlıkla yaparsa hasta için yaşamsal risk oluşur" dedi.