‘Ben her yerde varım’ projesi dolu dizgin

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), beş ay önce başlatılan ve meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenleri tarafından sürdürülen "Ben Her Yerde Varım" projesinde bugüne kadar 918 bin 832 kişi faydalandı. MEB, üretim merkezi haline gelen ve istihdam kapısını aralayan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini her geçen gün daha nitelikli hale getiriyor. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere, öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmaları amacıyla mart ayında "Ben Her Yerde Varım" projesi başlatılmıştı.Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sürdürülen proje çerçevesinde bugüne kadar 'Bilinçlendirme', 'Deprem Bölgesinde Farkındalık', 'Sağlık', 'Onarım' ve 'Sıfır Atık' gibi etkinlik başlıkları altında olmak üzere 7 bin 454 etkinlikte 30 bin 142 öğretmen ve 144 bin 906 öğrenci görev aldı, 918 bin 832 kişi projeden faydalandı. Proje ile öğrencilerin toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetleri ortaya koyarken etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor. Proje, bir yandan öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirirken, aynı zamanda toplumda da mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini ve saygınlığının artırılmasını sağlıyor.