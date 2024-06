Benler, her insanda bulunan cilt lekeleridir. Sayısı kişiye göre fazlaca olan benler, vücudun her yerinde olabilmektedir. Zamanla oluşabildiği gibi, bir zararı da görülmemektedir. Özellikle et beni şeklinde olan benler kişinin müdahalesi ile kopabilmektedir. Kopması ise kişileri oldukça korkutmaktadır. Ben koparsa ne olur, kahverengi ve siyah ben kopması kanaması tehlikeli mi soruları konu hakkında araştırılmaktadır ve oldukça önemlidir.

Ben Koparsa Ne Olur?

Benler, kan damarlarının zengin bölgelerinde yer almaktadır. Kopma, kanamaya neden olabilmektedir. Küçük benler için kanama genellikle kendiliğinden durur fakat büyük benler veya derinlerde bulunan benler daha fazla kanayabilmektedir. Bu gibi durumlarda tıbbi müdahale gerekebilmektedir.

Kahverengi ve Siyah Ben Kopması Kanaması Tehlikeli Mi?

Ben kopması genellikle kanama ile sonuçlanmaktadır. Kopan bir ben açık yara oluşturabilir ve enfeksiyon riski taşımaktadır. Enfeksiyonu önlemek için bölge temiz tutulmalıdır ve temizlenmelidir. Yine kopan ben ağrıya ve acıya sebep olabilir. Bu sebeple enfeksiyon kapmadan, bir tıbbi uzmana gösterilmelidir. Durmayan kanamalar sağlık sorununa yol açabilir.