Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 Ağustos günü kaldırımda yürürken üzerlerine 3 katlı binanın son katından beton parçaları düşen ve 5 yaşındaki Almine isimli kızları ağır yaralanan Candan ailesi SABAH'a konuştu. Baba Mehmet Candan, "Almine'nin sol ayağında hareket var ama üzerine basıp yürüyemiyor. Kuzenlerini gördükçe 'Ben niye ayağa kalkamıyorum, koşamıyorum' diyor" dedi. Anne Fatime Candan ise şunları söyledi: "Çocuğum okula başlayacaktı. Okula gidemedi. 'Ben neden yürüyemiyorum?' diye soruyor. Bir şey açıklayamıyoruz."