Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde elektrikçilik yapan Onur Ateş (32), 2016'da eşi Betül ile hayatını birleştirdi. Ateş çifti önce oğulları Ezel Mehmet'i ardından da kızları Açelya'yı kucaklarına aldı. Ateş ailesinin mutluluğu 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi depreminde yerle bir oldu. Ailenin oturduğu Demiroğlu Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı. 5 katlı binanın en üst katında oturan aileden Onur Ateş, 9 saat sonra kurtarıldı. Ancak eşi Betül ve çocukları Ezel Mehmet ve Açelya'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün gibi yaşayan Onur Ateş, eşinin hayali olan şiir kitabı isteğini hayata geçirdi. Eşinin yazdığı şiirleri derleyen Ateş, 'Benim Mucizem' ismiyle kitaplaştırdı. Ateş "Eşimin hayalini gerçekleştirdim. Şiir yazmayı çok severdi. Onun kitabını çıkartmak bana nasip oldu" ifadelerini kullandı. Deprem anında kendisinin başka bir odada olduğunu ve eşinin kendisine doğru koşmaya çalıştığını anlatan Ateş, "Eşim bana doğru koşuyordu. Bana doğru gelirken kapının üzerindeki sütun çöktü. Eşimin saçları elimde kaldı. Birbirimize varamadık. İlk 5 ay işyerimi açamadım. Psikolojim bozuldu. Psikolojik destek aldım. İnsanın kendi evlatlarını toprağa vermesi kadar acı bir şey yok. Kızım daha çok küçüktü. Oğlumla daha fazla zaman geçiriyordum. Onları unutamıyorum. Acılarını ölene kadar kalbimde yaşayacağım" dedi.