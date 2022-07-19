BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerle inişli ve çıkışlı bir seyir gösteren "Benzin fiyatı" son durum bilgileri aracına, iş makinasına ve daha pek çok nedenler akaryakıt almak isteyenler tarafından merak edilerek 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatı bilgileri şu şekilde;
ANADOLU YAKASI: 22.72 TL
AVRUPA YAKASI: 22.71 TL
ANADOLU YAKASI: 25.43 TL
AVRUPA YAKASI: 25.41 TL
ANADOLU YAKASI: 10.79 TL
AVRUPA YAKASI: 11.03 TL
1 Litre Benzin: 22.83 TL
1 Litre Mazot: 25.52 TL
1 Litre LPG: 11.05 TL
1 Litre Benzin: 22.83 TL
1 Litre Mazot: 25.54 TL
1 Litre LPG: 10.73 TL
1 Litre Benzin: 22.99 TL
1 Litre Mazot: 25.69 TL
1 Litre LPG: 10.09 TL
Güncel Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz