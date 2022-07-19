BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerle inişli ve çıkışlı bir seyir gösteren "Benzin fiyatı" son durum bilgileri aracına, iş makinasına ve daha pek çok nedenler akaryakıt almak isteyenler tarafından merak edilerek 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA BENZİN FİYATI NE KADAR?

19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları bilgileri ve tüm detaylar şöyle;