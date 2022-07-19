Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 19:15 Son Güncelleme: 19.7.2022 19:15

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

“Benzin Fiyatı” yurt genelinde aracına akaryakıt almak amacıyla istasyonlara gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar? şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Brent Petrol fiyatlarından etkilenerek fiyat bazında değişimler gösteren Benzin Fiyatı ile ilgili güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerle inişli ve çıkışlı bir seyir gösteren "Benzin fiyatı" son durum bilgileri aracına, iş makinasına ve daha pek çok nedenler akaryakıt almak isteyenler tarafından merak edilerek 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA BENZİN FİYATI NE KADAR?

19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol fiyatları en güncel veriler;

ALIŞ: 105,85 USD

SATIŞ: 105,85 USD

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatı bilgileri şu şekilde;

İSTANBUL BENZİN FİYATI

ANADOLU YAKASI: 22.72 TL

AVRUPA YAKASI: 22.71 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

İSTANBUL MAZOT FİYATI

ANADOLU YAKASI: 25.43 TL

AVRUPA YAKASI: 25.41 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

İSTANBUL LPG FİYATI

ANADOLU YAKASI: 10.79 TL

AVRUPA YAKASI: 11.03 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

ANKARA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 22.83 TL

ANKARA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.52 TL

ANKARA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 11.05 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

İZMİR BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 22.83 TL

İZMİR MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.54 TL

İZMİR LPG FİYATI

1 Litre LPG: 10.73 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

ADANA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 22.99 TL

ADANA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.69 TL

ADANA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 10.09 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?

EN GÜNCEL BENZİN, MAZOT, LPG FİYATLARI

Güncel Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz

https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari

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BENZİN FİYATI NE KADAR? | 19 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG fiyatları kaç lira, ne kadar?
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