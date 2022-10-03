Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Ekim bugün motorine benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları
Giriş Tarihi: 3.10.2022 07:22 Son Güncelleme: 3.10.2022 07:22

Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Ekim bugün motorine benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları

Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye’de araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Sene başından bu yana petroldeki hareketlilikten etkilenen akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip ediliyor. Benzinin litre fiyatı haftanın ilk gününde gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatının 80 dolar altını görmesi motorine ve benzine indirim beklentisini de doğurdu. Peki, 3 Ekim 2022 Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Ekim bugün motorine benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, ne zaman düşecek soruları her gün araç sahipleri tarafından sorulmaya devam ediyor. Son dönemde tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafik üzerinde seyreden akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petroldeki gözle görülür düşüş mazot ve benzin fiyatı üzerindeki etkisi ile araştırılıyor. Peki, 3 Ekim 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

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Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Ekim bugün motorine benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları
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