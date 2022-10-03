Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Ekim bugün motorine benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, ne zaman düşecek soruları her gün araç sahipleri tarafından sorulmaya devam ediyor. Son dönemde tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafik üzerinde seyreden akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petroldeki gözle görülür düşüş mazot ve benzin fiyatı üzerindeki etkisi ile araştırılıyor. Peki, 3 Ekim 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…