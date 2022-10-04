BENZİN FİYATI GÜNCEL: Akaryakıt fiyatları son dakika zam - indirim haberleri ile 4 Ekim bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatı ile etkilenen pompa fiyatları brentin 80 dolar altına düşmesi ile akaryakıt fiyatları son dakika haberlerine yöneldi. Araç sahipleri bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı sorularına yanıt arıyor. Mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerden araştırılıyor. Peki, 4 Ekim 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, güncel rakamlar…
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ İNDİRİM VAR MI?
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL