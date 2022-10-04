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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:49 Son Güncelleme: 4.10.2022 09:49

BENZİN FİYATI GÜNCEL: Akaryakıt fiyatları son dakika zam - indirim haberleri ile 4 Ekim bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzinin litre fiyatı haftanın başında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Akaryakıt fiyatları son dakika zam – indirim haberleri ile gündeme gelirken brent petroldeki düşüşten ve çıkıştan etkilenen motorin ve benzin fiyatı inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Motorine ve benzine zam ve indirim haberleri illerde sorgulanmaya başladı. Peki, 4 Ekim 2022 Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

BENZİN FİYATI GÜNCEL: Akaryakıt fiyatları son dakika zam - indirim haberleri ile 4 Ekim bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatı ile etkilenen pompa fiyatları brentin 80 dolar altına düşmesi ile akaryakıt fiyatları son dakika haberlerine yöneldi. Araç sahipleri bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı sorularına yanıt arıyor. Mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerden araştırılıyor. Peki, 4 Ekim 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, güncel rakamlar…

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

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BENZİN FİYATI GÜNCEL: Akaryakıt fiyatları son dakika zam - indirim haberleri ile 4 Ekim bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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