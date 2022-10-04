BENZİN FİYATI GÜNCEL: Akaryakıt fiyatları son dakika zam - indirim haberleri ile 4 Ekim bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatı ile etkilenen pompa fiyatları brentin 80 dolar altına düşmesi ile akaryakıt fiyatları son dakika haberlerine yöneldi. Araç sahipleri bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı sorularına yanıt arıyor. Mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerden araştırılıyor. Peki, 4 Ekim 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, güncel rakamlar…