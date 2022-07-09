Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? | 9 Temmuz mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıta - motorine zam mı geldi, indirim mi var? Son dakika
Giriş Tarihi: 9.7.2022 21:53 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:38

BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? | 9 Temmuz mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıta - motorine zam mı geldi, indirim mi var? Son dakika

Son dakika benzin fiyatı haberleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor ve takip ediliyor. Benzin fiyatı birçok vatandaşın her gün araştırıp dikkatle incelediği konular arasında bulunuyor. Akaryakıta zam mı geldi, indirim mi var sorusu sürekli soruluyor. 9 Temmuz akaryakıta zam mı geldi sorusu soruluyor. Son bir haftada motorine 3 TL üzerinde indirim yapıldı. İşte güncel son dakika akaryakıt mazot LPG benzin fiyatı!

BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? | 9 Temmuz mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıta - motorine zam mı geldi, indirim mi var? Son dakika

Benzin fiyatı sürekli olarak vatandaşlar tarafından aratılıyor. Özellikle bayram tatili geldi ve şehirlerarası yolculuk sürekli olarak yapılacak. Depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar 9 Temmuz akaryakıt LPG mazot - benzin fiyatı merak etmiyor değil. Aynı zamanda akaryakıta indirim zam son dakika haberlerini de inceliyorlar. İşte 9 Temmuz güncel benzin fiyatı!

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre dün geceden itibaren motorine 81 kuruş zam yapıldı. Böylece mazot 25 TL üzerine çıktı. Bu hafta 2 TL'lik bir indirim gelmişti.

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 9 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 25,49 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25,47 TL (Anadolu) – 25,37 TL (Avrupa)

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 25,63 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 25,50 TL

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BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? | 9 Temmuz mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıta - motorine zam mı geldi, indirim mi var? Son dakika
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