BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? | 9 Temmuz mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıta - motorine zam mı geldi, indirim mi var? Son dakika

Benzin fiyatı sürekli olarak vatandaşlar tarafından aratılıyor. Özellikle bayram tatili geldi ve şehirlerarası yolculuk sürekli olarak yapılacak. Depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar 9 Temmuz akaryakıt LPG mazot - benzin fiyatı merak etmiyor değil. Aynı zamanda akaryakıta indirim zam son dakika haberlerini de inceliyorlar. İşte 9 Temmuz güncel benzin fiyatı!
Edinilen bilgilere göre dün geceden itibaren motorine 81 kuruş zam yapıldı. Böylece mazot 25 TL üzerine çıktı. Bu hafta 2 TL'lik bir indirim gelmişti.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 25,49 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25,47 TL (Anadolu) – 25,37 TL (Avrupa)
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 25,63 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 25,50 TL