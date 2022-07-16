BENZİN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 | Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

''Benzin fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol piyasasında dalgalanma devam ediyor. Bu seyir, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak brent petrol fiyatı, 99 dolara kadar geriledi. Bu durum akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Benzin fiyatlarına 1,5 liranın üzerinde indirim yapılırken LPG fiyatlarına ise zam geldi. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar.
BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ
Uluslarası piyasalarda brent petrol fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yeniden 100 doların altını test ederken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarına 1,5 liranın üzerinde indirim yapılırken LPG fiyatlarına ise zam uygulandı. İşte, 16 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot ve benzin fiyatları...
LPG FİYATLARINA ZAM
Piyasalardeki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.
15 TEMMUZ BENZİN VE MOTORİN FİYAT LİSTESİ
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 23,66 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,40 TL
LPG fiyatı 10,79 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 23,76 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,49 TL
LPG fiyatı 11.05 TL