BENZİN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 | Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

''Benzin fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol piyasasında dalgalanma devam ediyor. Bu seyir, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak brent petrol fiyatı, 99 dolara kadar geriledi. Bu durum akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Benzin fiyatlarına 1,5 liranın üzerinde indirim yapılırken LPG fiyatlarına ise zam geldi. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar.