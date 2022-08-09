Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

"Benzin ve mazot (motorin) fiyatları" aracına yakıt almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler sebebiyle değişiklikler göstermesi sonrasında en güncel akaryakıt fiyatlarına erişmek isteyenler 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Benzin ve motorin fiyatları indirim var mı? sorusu ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları bilgileri şöyle;
Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatı bilgileri şu şekilde;
İSTANBUL BENZİN FİYATI
ANADOLU YAKASI: 20.06 TL
AVRUPA YAKASI: 20.05 TL
İSTANBUL MAZOT FİYATI
ANADOLU YAKASI: 23.41 TL
AVRUPA YAKASI: 23.39 TL
İSTANBUL LPG FİYATI
ANADOLU YAKASI: 11.1 TL
AVRUPA YAKASI: 11.35 TL
1 Litre Benzin: 20.17 TL
ANKARA MAZOT FİYATI
1 Litre Mazot: 23.5 TL
ANKARA LPG FİYATI
1 Litre LPG: 11.37 TL
1 Litre Benzin: 20.17 TL
İZMİR MAZOT FİYATI
1 Litre Mazot: 23.52 TL
İZMİR LPG FİYATI
1 Litre LPG: 11.04 TL
1 Litre Benzin: 20.35 TL
ADANA MAZOT FİYATI
1 Litre Mazot: 23.69 TL
ADANA LPG FİYATI
1 Litre LPG: 11.21 TL
Güncel Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz
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