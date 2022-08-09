Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

"Benzin ve mazot (motorin) fiyatları" aracına yakıt almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler sebebiyle değişiklikler göstermesi sonrasında en güncel akaryakıt fiyatlarına erişmek isteyenler 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

9 AĞUSTOS BENZİN, LPG, (MAZOT) MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin ve motorin fiyatları indirim var mı? sorusu ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları bilgileri şöyle;