Haberler Yaşam Haberleri Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 20:47 Son Güncelleme: 9.8.2022 20:47

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatlarında meydana gelen değişimlerden etkilenerek fiyat bazında yukarı ve aşağı yönlü değişiklikler gören akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Aracına yakıt almak için istasyonlara gidecek olanlar ön bilgi olması açısından güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek Benzin - Motorin İndirim var mı? merak ederek 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler.

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

"Benzin ve mazot (motorin) fiyatları" aracına yakıt almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler sebebiyle değişiklikler göstermesi sonrasında en güncel akaryakıt fiyatlarına erişmek isteyenler 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

9 AĞUSTOS BENZİN, LPG, (MAZOT) MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin ve motorin fiyatları indirim var mı? sorusu ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları bilgileri şöyle;

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol fiyatları en güncel veriler;

ALIŞ: 95,69 USD

SATIŞ: 95,69 USD

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatı bilgileri şu şekilde;

İSTANBUL BENZİN FİYATI

ANADOLU YAKASI: 20.06 TL

AVRUPA YAKASI: 20.05 TL

İSTANBUL MAZOT FİYATI

ANADOLU YAKASI: 23.41 TL

AVRUPA YAKASI: 23.39 TL

İSTANBUL LPG FİYATI

ANADOLU YAKASI: 11.1 TL

AVRUPA YAKASI: 11.35 TL

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

ANKARA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 20.17 TL

ANKARA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 23.5 TL

ANKARA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 11.37 TL

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

İZMİR BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 20.17 TL

İZMİR MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 23.52 TL

İZMİR LPG FİYATI

1 Litre LPG: 11.04 TL

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

ADANA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 20.35 TL

ADANA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 23.69 TL

ADANA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 11.21 TL

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

EN GÜNCEL BENZİN, MAZOT, LPG FİYATLARI

Güncel Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz

https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari

Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, Mazot motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Benzin - Motorin fiyatları İndirim var mı? 9 Ağustos Akaryakıt fiyatları ile il il benzin, LPG, (Mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
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