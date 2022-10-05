BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüşle beraber özellikle araç sahipleri yeni indirim beklentisi içine girdi. Akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce ise "5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi bu fiyatlar il il de değişiklik gösterebiliyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeler.