BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüşle beraber özellikle araç sahipleri yeni indirim beklentisi içine girdi. Akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce ise "5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi bu fiyatlar il il de değişiklik gösterebiliyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeler.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ İNDİRİM VAR MI?
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL