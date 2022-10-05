Haberler Yaşam Haberleri BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 08:07 Son Güncelleme: 5.10.2022 08:07

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişimlerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin litre fiyatı için gün içerisinde çokça kez araştırmalarını gerçekleştiriyor. Brent petrolde göstergeler son 9 ayın en dip seviyelerine kadar düşerken bu durum akaryakıtta indirim beklentilerine yol açıyor. Bu noktada ise “5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün kısa zamanda pompaya yansıması bekleniyor. İşte benzin ve motorin fiyatı son durum.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüşle beraber özellikle araç sahipleri yeni indirim beklentisi içine girdi. Akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce ise "5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi bu fiyatlar il il de değişiklik gösterebiliyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeler.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

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BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR: 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi?
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