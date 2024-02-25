Berat Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili, yurt genelinde dualar ile idrak edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camiler dolup taşarken eller semaya 'tövbe' için açıldı. İstanbul'da Sultanahmet, Eyüpsultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere bir çok camide mevlit programları yapıldı. Ankara'da da vatandaşların akın ettiği camilerde mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Programlarda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarında şehit olanlar için de dualar edildi.