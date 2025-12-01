Berberde silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da önceki gece berberde çıkan çatışmada 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde önceki gece, berber dükkânında karşılaşan iki husumetli grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı çatışmada, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayhan Boztaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.