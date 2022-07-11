İstanbul Polisi'ni harekete geçiren "Konut Dokunulmazlığını İhlal" ve "Evden Hırsızlık" suçları Güngören İlçesi'nde işlendi. Eski komşuları, eşi hasta olan M.B.'nin Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan evine geldi.

"Bereket duası okuyacağız" diye girip evi soydular | Video

Yüzlerinde tıbbi maske olan üç kadın, Kurban Bayramı vesilesiyle ziyarete geldiklerini ve hasta olan eşine şifa olması için dua etmek istediklerini söyledi. "Okuyup üfleme" bahanesiyle ve "Bereket duası da okuyacağız" diyerek eve giren üç kadın, namaz kılma bahanesiyle girdikleri odadan 70 bin lira değerinde bir altın bilezik, üç çeyrek altın, bir altın tuğra ve beş bin 200 lira nakit para çaldı ve adresten ayrıldı.

1'İ YAKALANDI

M.B. soyulduğunu fark edince hemen İstanbul Polisi'ne haber verdi ve şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Üç kadının açık kimliği tespit edildi. E.G. (31), Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri asayiş suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu tespit edilen E.G., "Konut Dokunulmazlığını İhlal" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer iki kadın hırsız ise aranıyor.