Bereket ve huzur ayı

Ramazan ayının ilk teravih namazı pazar akşamı tüm camilerde, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle kılındı. Gaziantep'te vatandaşlar, yatsı namazının ardında Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye akın etti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde ağır hasar aldıktan sonra ibadete kapatılan tarihi Fevkani Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk teravih namazı ile tekrar ibadete açıldı. Fevkani Camii'ndeki ilk teravihe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti. Dergah Camii olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı. İzmir'de itfaiyeciler görev başında ilk sahuru yaptı. Kahvaltılık ürünler hazırlayan itfaiyeciler, ailelerinden uzakta ve görevi başında sahurlarını yaptı. İtfaiye çavuşu Mehmet Ali Çakır, her an görev için hazır beklediklerini ifade ederek, "Bizim işimiz 24 saat esasında olduğu için bu durumu yadırgamıyoruz.Çünkü bu işin her zaman yapılması gerekiyor. Bayram seyran fark etmeksizin herhangi bir vakada kurtarmak ya da yangın amaçlı olsun müdahale etmemiz gerektiği için görevimizin başındayız. Arkadaşlarımızla ilk sahurumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu. Öte yandan fırın çalışanları da sahurlarını mesaileri içerisinde yaparak oruçlarına niyetlendi. Ramazan geleneğini sürdüren davulcular da sokaklarda dolaşarak mâniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Mersin Erdemli'de 11 ayın sultanı ramazanın ilk sahurunda vatandaşları kadın ramazan davulcuları mânilerle uyandırdı.